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Тренер АЗ про матч з "Динамо" в Україні: ми дотримуємося правил карантину

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,3 т.
Арне Слот

Арне Слота не турбує виїзд до Києва. Goal.com

Головний тренер нідерландського АЗ Арне Слот спокійно сприймає виїзд до Києва на матч "Динамо" в Лізі чемпіонів, незважаючи на те, що влада країни внесли Україну до червоної карантинної зони.

Про це він заявив в коментарі NH Sport. За його словами, в клубі уважно стежать за тим, щоб не допустити зараження коронавірусом футболістами та персоналом.

"Ми їдемо туди у зовсім інших умовах, ніж коли мова йде просто про відпустку. Коли ми їдемо на єврокубковий матч, ми завжди добре захищені. Ми вже дотримуємося свого роду правила карантину, коли у нас є зустрічі єврокубків", – сказав Слот.

Нагадаємо, гру "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ заявили про можливе перенесення поєдинку "Динамо" з АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів до Польщі.

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