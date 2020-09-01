Тренер АЗ про матч з "Динамо" в Україні: ми дотримуємося правил карантину

Головний тренер нідерландського АЗ Арне Слот спокійно сприймає виїзд до Києва на матч "Динамо" в Лізі чемпіонів, незважаючи на те, що влада країни внесли Україну до червоної карантинної зони.

Про це він заявив в коментарі NH Sport. За його словами, в клубі уважно стежать за тим, щоб не допустити зараження коронавірусом футболістами та персоналом.

"Ми їдемо туди у зовсім інших умовах, ніж коли мова йде просто про відпустку. Коли ми їдемо на єврокубковий матч, ми завжди добре захищені. Ми вже дотримуємося свого роду правила карантину, коли у нас є зустрічі єврокубків", – сказав Слот.

Нагадаємо, гру "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ заявили про можливе перенесення поєдинку "Динамо" з АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів до Польщі.

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