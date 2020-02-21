Один з лідерів "Шахтаря" Тарас Степаненко залишився незадоволений суддівством першої гри 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки" (2:1). Також він прокоментував моменти із застосуванням VAR.

"З VAR нам поки не щастить. Поки все не в наш бік – такі офсайди. Думаю, що треба переглянути правила. Коли півколіна або 5 міліметрів, я не вважаю, що це офсайд. І з "Аталантою" таке було. Але, сподіваюся, коли-небудь воно нам повернеться, і VAR нам допоможе" – зазначив Степаненко, якого цитує "Террикон".

Тарас Степаненко

Крім того, він вважає, що команда провела хороший матч.

"Провели хороший матч. Шкода, що пропустили. Могли і більше забити, щоб впевненіше почувати себе на виїзді. Але маємо те, що маємо. Ми переживали, тому що важко сказати, як будеш себе почувати в офіційному матчі плей-офф Ліги Європи. Але, начебто, виглядали нормально. Тому тепер, думаю, будемо додавати", – заявив хавбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" обіграв "Бенфіку" – 2:1, при цьому два голи в матчі були скасовані через застосування VAR. Зустріч у відповідь у Лісабоні відбудеться 27 лютого.

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