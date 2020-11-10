Травмований гравець "Шахтаря" про капітана "Динамо": Сидорчук вчинив по-людськи

Захисник донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко заявив, що не тримає зла на капітана "Динамо" Сергія Сидорчука, підкат якого призвів до його травми.

Футболіст розповів, що півзахисник киян вибачився перед ним. Він також зізнався, що спочатку був дуже засмучений, оскільки раніше отримав дебютний виклик до збірної України, але тепер не зможе відправитися в розташування національної команди.

"Чесно сказати, коли отримав виклик, був дуже задоволений. Кожен футболіст мріє про такий виклик. Настрій був позитивний, готовий був їхати, доводити, а коли мені сказали на 99%, що я не поїду, маленька сльоза потекла, чесно можу сказати. Потім я якось взяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Треба сподіватися на те, що повернуся сильнішим і стану ще кращим. Це був ігровий момент, у кожного можуть бути такі помилки. Сидорчук вчинив по-людськи – написав мені, вибачився", – цитує слова Корнієнка сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, травма захисника "Шахтаря" виявилася серйозною. Через неї він більше не зіграє в 2020 році.