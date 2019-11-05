Головна Новини
5 листопада • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Травми лідерів: "Шахтар" з втратами вирушив на матч Ліги чемпіонів у Загреб

521 Читати матеріал російською

У вівторок, 5 листопада чемпіон України донецький "Шахтар" вирушив до столиці Хорватії на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо" (Загреб).

Луїш Каштру

Луїш Каштру

ФК "Шахтар"

У складі українського клубу відсутні хавбеки Євген Коноплянка та Манор Соломон, у яких раніше були виявлені пошкодження. Однак у списку є Марлос, що мав проблеми зі здоров'ям, повідомляє прес-служба "гірників".

Загалом наставник "Шахтаря" Луїш Каштру взяв з собою на гру 20 футболістів.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Сергій Болбат, Додо, Сергій Кривцов, Давіт Хочолава, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон.

Форварди: Дентіньо, Мораес, Данило Сікан

Новини
Динамо Загреб – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" (Загреб) – "Шахтар" (Донецьк) відбудеться в середу, 6 листопада. Початок – о 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обидві команди після 3-х турів мають по 4 очки і ділять 2–3 місця в своєму квартеті. "Гірники", зігравши з хорватами внічию на своєму полі, сильно ускладнили собі розклади в групі.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки