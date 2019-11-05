Травми лідерів: "Шахтар" з втратами вирушив на матч Ліги чемпіонів у Загреб

У вівторок, 5 листопада чемпіон України донецький "Шахтар" вирушив до столиці Хорватії на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо" (Загреб).
Луїш Каштру
ФК "Шахтар"
У складі українського клубу відсутні хавбеки Євген Коноплянка та Манор Соломон, у яких раніше були виявлені пошкодження. Однак у списку є Марлос, що мав проблеми зі здоров'ям, повідомляє прес-служба "гірників".
Загалом наставник "Шахтаря" Луїш Каштру взяв з собою на гру 20 футболістів.
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Сергій Болбат, Додо, Сергій Кривцов, Давіт Хочолава, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.
🛫 Наступна зупинка – Загреб 🇭🇷- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 листопада 2019 р
Побажайте нам удачі в матчі Ліги чемпіонів з "Динамо" (Загреб)! # ДінамоЗШахтер https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/zPwiPlPMWv
Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон.
Форварди: Дентіньо, Мораес, Данило Сікан
Матч "Динамо" (Загреб) – "Шахтар" (Донецьк) відбудеться в середу, 6 листопада. Початок – о 22:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL, обидві команди після 3-х турів мають по 4 очки і ділять 2–3 місця в своєму квартеті. "Гірники", зігравши з хорватами внічию на своєму полі, сильно ускладнили собі розклади в групі.
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