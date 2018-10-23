Травма Ярмоленка: фанати "Динамо" зробили зворушливу заяву

Вболівальники київського "Динамо" підтримали колишнього гравця команди Андрія Ярмоленка, який отримав страшну травму в матчі його нинішнього клубу "Вест Хема" проти "Тоттенхема" в англійській Прем'єр-лізі. На своїй сторінці в Facebook фанати "біло-синіх" опублікували зворушливий пост.

Своє послання ультрас "Динамо" приурочили до дня народження одного з лідерів збірної України.

"Він віддав нашому клубу більше 10 років життя і запам'ятався яскравою грою, красивими забитими м'ячами і своїми людськими якостями. Бажаємо Андрію швидше відновитися від отриманої недавно травми і якомога швидше повернутися на футбольне поле", - привітали Ярмоленка вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленку зробили операцію на сухожиллі. Лідеру збірної України знадобиться не менше шести місяців на відновлення.