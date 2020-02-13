Травма лідера "Динамо": кияни зробили важливу заяву

Під час другого зимового підготовчого збору, який "Динамо" проводить у Туреччині, в загальну групу повернулися після травм два ключові футболісти – Віктор Циганков та Віталій Буяльський.

Віктор Циганков та Віталій Буяльський ФК "Динамо"

І якщо Буяльський пропустив перед цим всього кілька днів тренувань через дрібне пошкодження, то Циганков проходив лікування протягом місяця, відчуваючи проблеми з запаленням м'язів.

У четвер, 13 лютого Циганков і Буяльський взяли участь у всіх ігрових вправах з м'ячем, а завершили заняття невеликим біговим навантаженням, поінформувала прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін, який провалив тест на допінг, готовий піти на сміливий крок перед Євро-2020.

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