Травма лідера "Динамо": кияни зробили важливу заяву

Під час другого зимового підготовчого збору, який "Динамо" проводить у Туреччині, в загальну групу повернулися після травм два ключові футболісти – Віктор Циганков та Віталій Буяльський.
Віктор Циганков та Віталій Буяльський
ФК "Динамо"
І якщо Буяльський пропустив перед цим всього кілька днів тренувань через дрібне пошкодження, то Циганков проходив лікування протягом місяця, відчуваючи проблеми з запаленням м'язів.
У четвер, 13 лютого Циганков і Буяльський взяли участь у всіх ігрових вправах з м'ячем, а завершили заняття невеликим біговим навантаженням, поінформувала прес-служба ФК "Динамо" (Київ).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін, який провалив тест на допінг, готовий піти на сміливий крок перед Євро-2020.
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