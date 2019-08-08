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Трансфер завершено: Коноплянку чекають у новому клубі

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"Бешикташ" успішно завершив трансфер українського футболіста німецького "Шальке" Євгена Коноплянки, повідомляє haber365.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

29-річний півзахисник збірної України підпише з турками трирічний контракт із зарплатою 2 мільйони євро на рік.

За інформацією видання, наш співвітчизник прибуде до Стамбулу на наступному тижні, після чого про контракт буде повідомлено офіційно.

За даними Transfermarkt вартість Коноплянки складає 6,5 мільйона євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби вдарили по руках, домовившись про ціну в 3 млн євро. До цього "Шальке" наполягав на сумі в 4 млн, тоді як стамбульці традиційно торгувалися, маючи намір купити українця задешево – всього за 2 млн. У підсумку золота середина була знайдена.

Нагадаємо, що раніше головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд – "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

На початку літа в "Шальке" "поставили хрест" на Євгенії Коноплянці, заявивши, що півзахисникові потрібно шукати "новий виклик".

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Особа
Євген Коноплянка
Тег
Бешикташ Стамбул
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
За шо платить2 лимона евро За бей беги Турки через год отправят Канапелю в аренду. Ленив Женчик.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Конопля красавчик. Успехов и хорошей физ формы в новом клубе!
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