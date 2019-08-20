Трансфер узгоджений: названа зарплата Коноплянки в новому клубі

Керівництво турецького "Бешикташа" погодило з німецьким "Шальке" трансфер футболіста збірної України Євгена Коноплянки.

Вартість переходу 29-річного хавбека - близько 3 мільйонів євро, повідомляє NTV Spor.

За твердженням ЗМІ з Коноплянкою буде підписаний 4-річний контракт із зарплатою 2,5 мільйона євро в рік. Офіційно про перехід оголосять після заключної зустрічі сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього "Шальке" наполягав на сумі в 4 млн, тоді як стамбульці традиційно торгувалися, маючи намір купити українця задешево - всього за 2 млн. У підсумку золота середина була знайдена.

Нагадаємо, що раніше головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд - "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

На початку літа в "Шальке" "поставили хрест" на Євгені Коноплянці, заявивши, що півзахисникові потрібно шукати "новий виклик".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!