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10 січня • оновлено в 18:13
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Трансфер року: дві команди купили одного й того самого гравця

2.2т
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Швейцарський "Стад Лозанн" та іспанська "Еркулес" майже одночасно оголосили про перехід одного і того ж французького футболіста Рафідіна Абдулли в команду.

Спочатку швейцарці опублікували новину про підписання контракту з гравцем збірної Коморських островів до літа 2021 року.

Рафідін Абдулла

Рафідін Абдулла

En24 News

А через 15 хвилин іспанський клуб оголосив про те, що півзахисник взяв участь у першому тренуванні з командою та може стати її повноправним членом.

Раніше Абдулла виступав за марсельський "Олімпік", "Лор'ян", "Кадіс" та "Васлаанд-Беверен", який був останнім клубом футболіста перед переходом в "Стад Лозанн" та "Еркулес".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американський футболіст зробив оголошення про перехід в ірландський "Дандолк" раніше самого клубу, змінивши особисту інформацію на сайті знайомств.

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курйози Трансфери
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