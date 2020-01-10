Трансфер року: дві команди купили одного й того самого гравця

Швейцарський "Стад Лозанн" та іспанська "Еркулес" майже одночасно оголосили про перехід одного і того ж французького футболіста Рафідіна Абдулли в команду.

Спочатку швейцарці опублікували новину про підписання контракту з гравцем збірної Коморських островів до літа 2021 року.

Рафідін Абдулла En24 News

🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien!



Il représentera nos couleurs jusqu'en été 2021. Bienvenue Rafidine! 🔴⚪ #AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn - FC Stade Lausanne Ouchy (@ FCSLO1) January 9, 2020

А через 15 хвилин іспанський клуб оголосив про те, що півзахисник взяв участь у першому тренуванні з командою та може стати її повноправним членом.

ℹ El centrocampista Rafidine Abdullah (Marsella, 15/01/1994) se incorpora hoy a los entrenamientos del # HérculesCF. El club tiene una opción para quedarse con sus servicios.



Abdullah ha militado en el Olimpique de Marsella, Lorient, Cádiz y Waasland-Beveren # MachoHércules pic.twitter.com/yx7uaZsx4z - Hércules CF Oficial (@cfhercules) January 9, 2020

Раніше Абдулла виступав за марсельський "Олімпік", "Лор'ян", "Кадіс" та "Васлаанд-Беверен", який був останнім клубом футболіста перед переходом в "Стад Лозанн" та "Еркулес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський футболіст зробив оголошення про перехід в ірландський "Дандолк" раніше самого клубу, змінивши особисту інформацію на сайті знайомств.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!