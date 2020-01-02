Трансфер легіонера "Динамо": з'явилися нові подробиці

"Корінтіанс" не платитиме за оренду півзахисника київського "Динамо" Сідклея до кінця 2020 року.

Як повідомляє Tribuna, бразильський клуб повністю покриє зарплату футболіста, а також заплатить йому бонус при підписанні угоди.

Сідклей Динамо Київ від Шурика

Також команди обговорили можливість викупу гравця після закінчення оренди.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" було не готове відпускати Сідклея безкоштовно, вимагаючи 1 млн євро за річну оренду і 5 млн євро за повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні бразилець не з'являвся на полі в матчах першої команди, зігравши 12 поєдинків за молодіжний склад, відзначившись 1 раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін змінить клуб в зимове трансферне вікно.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!