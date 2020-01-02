Головна Новини
2 січня • оновлено в 15:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Трансфер легіонера "Динамо": з'явилися нові подробиці

1.2т
Читати матеріал російською

"Корінтіанс" не платитиме за оренду півзахисника київського "Динамо" Сідклея до кінця 2020 року.

Як повідомляє Tribuna, бразильський клуб повністю покриє зарплату футболіста, а також заплатить йому бонус при підписанні угоди.

Сідклей

Сідклей

Динамо Київ від Шурика

Також команди обговорили можливість викупу гравця після закінчення оренди.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" було не готове відпускати Сідклея безкоштовно, вимагаючи 1 млн євро за річну оренду і 5 млн євро за повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні бразилець не з'являвся на полі в матчах першої команди, зігравши 12 поєдинків за молодіжний склад, відзначившись 1 раз.

Новини
Шовковському – 45: в мережі згадали найкрутіші сейви легенди "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін змінить клуб в зимове трансферне вікно.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Сідклей
Теги
ФК Корінтіанс ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги