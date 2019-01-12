Трансфер Коноплянки: "Шальке" зробили пропозицію

Німецький "Шальке" прийняв рішення розлучитися з лідером збірної України Євгеном Коноплянкою. У нашого футболіста з'явився варіант продовження кар'єри в турецькому "Фенербахче".

Клуб шукає гравця на позицію лівого півзахисника. У список кандидатів включений український футболіст. "Ференбахче" вже вступив у переговори з "Шальке" з приводу трансферу Коноплянки, повідомляє Fotomac.

Євген Коноплянка FC Schalke 04

Гельзенкірхенський клуб планує попрощатися з українцем через порушення дисципліни. Після поразки в п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів від "Порту" лідер збірної України разом з партнерами по команді відзначили вихід в плей-офф турніру в одному з нічних клубів. Крім того, наставник "Шальке" Доменіко Тедеско не надто розраховує на Коноплянку і рідко ставить його в основу команди на поєдинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада Коноплянка забив приголомшливий м'яч в ворота збірної Словаччини в заключному матчі Ліги націй. Ефектний гол потрапив до п'ятірки кращих за два останні тури змагань за версією УЄФА.

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