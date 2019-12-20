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20 грудня • оновлено в 13:33
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Трансфер гравця "Шахтаря" в "Баварію": з'явилися нові подробиці

1.7т
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"Баварія" не пропонувала "Шахтарю" 50 мільйонів євро за бразильського півзахисника команди Тете, незважаючи на інформацію, що з'явилася про це у багатьох ЗМІ.

Як повідомляє агентство Bild, головною трансферною метою "Баварії" є гравець "Манчестер Сіті" Лерой Сане, який зараз відновлюється після травми хрестоподібних зв'язок коліна. Німець може перейти у стан чемпіонів Німеччини вже взимку.

Тете

Тете

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що баварці домовилися з "Шахтарем" про перехід Тете за 50 мільйонів євро, а агент футболіста був повідомлений клубом про пропозицію "Баварії". У нинішньому сезоні на рахунку бразильця 4 голи та 4 асисти у 18 матчах за "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим у новому рейтингу англійської Прем'єр-ліги.

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Тема
Трансфери
Особа
Тете
Теги
ФК Шахтар ФК Баварія
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