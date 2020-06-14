Трамп в знак протесту відмовився дивитися матчі збірної США з футболу

Максим Богданов Футбол 15:32, 14.06.2020 Оновлено: 15:32, 14.06.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не буде дивитися матчі збірної США з футболу.

Таким чином глава держави відреагував на рішення Федерації соккера США дозволити футболістам вставати на одне коліно під час виконання гімну.

Twitter Дональда Трампа

Цей жест став відомий в 2016 році, після вчинку Коліна Каперніка - колишнього квотербека клубу НФЛ. Під час виконання гімну США темношкірий гравець в американський футбол замість того, щоб встати, опускався на одне коліно. Коли на це звернули увагу, Капернік заявив в інтерв'ю, що він відмовляється "вставати в честь прапора країни, яка пригнічує своїх темношкірих громадян", і висловив солідарність з рухом "Black Lives Matter".

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий американець Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання. Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвела до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни.

Ранее знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" в Уотфорде на костылях.

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