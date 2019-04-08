Тоттенхем — Манчестер Сіті: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Англійські "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті" у вівторок, 9 квітня, зіграють перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів.

Зустріч пройде на новій арені клубу з "Лондона" – "Тоттенхем Хотспур". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити англійське дербі в Лізі чемпіонів можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 1". Показ гри традиційно супроводжуватиме аналітична студія.

"Тоттенхем" – "Манчестер Сіті"

Крім того, трансляцію зі столиці Великобританії запланували у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 2" і білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зможе зіграти в першому чвертьфіналі з "Тоттенхемом" через пошкодження, яке він отримав в одному з нещодавніх матчів чемпіонату Англії.

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