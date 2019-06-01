Тоттенхем - Ліверпуль: відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів

У столиці Іспанії на стадіоні "Ванда Метрополітан" відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. У вирішальному поєдинку англійський "Ліверпуль" обіграв земляків з "Тоттенхема" - 2:0.

"Червоні" забили два голи на початку і в кінці зустрічі. Відзначилися Силах та Ориги.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль і пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цієї битви.

Нагадаємо, що 29 травня лондонський "Челсі" обігравши "Арсенал" у фіналі Ліги Європи (4:1) став переможцем цього турніру в сезоні 2018/2019.

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