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Тоттенхем – Ліверпуль: букмекери перед фіналом ЛЧ несподівано змінили котирування

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Букмекери підвищили котирування на перемогу "Ліверпуля" в фіналі Ліги чемпіонів 2019 року зі "Тоттенхемом".

Поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

Аналітики пропонують зробити ставки на перемогу "червоних" в основний час з коефіцієнтом 1,88 (було 1,95). Нічия оцінюється котируванням 3,70 (було 3,45). А показники на успіх "шпор" досягають рівня 4,40 (було 4,00).

Тоттенхем – Ліверпуль: букмекери перед фіналом ЛЧ несподівано змінили котирування

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Фінал Ліги чемпіонів 2019: українки приголомшили УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" буде судити скандальний арбітр, який увійшов в історію турніру і став об'єктом грандіозної критики.

Крім того, стало відомо, по якому каналу покажуть матч в Україні.

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Теми
Ліга чемпіонівфінал Ліги чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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