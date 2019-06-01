Тоттенхем – Ліверпуль: букмекери перед фіналом ЛЧ несподівано змінили котирування

Букмекери підвищили котирування на перемогу "Ліверпуля" в фіналі Ліги чемпіонів 2019 року зі "Тоттенхемом".

Поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

Аналітики пропонують зробити ставки на перемогу "червоних" в основний час з коефіцієнтом 1,88 (було 1,95). Нічия оцінюється котируванням 3,70 (було 3,45). А показники на успіх "шпор" досягають рівня 4,40 (було 4,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" буде судити скандальний арбітр, який увійшов в історію турніру і став об'єктом грандіозної критики.

Крім того, стало відомо, по якому каналу покажуть матч в Україні.

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