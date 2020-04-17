Топматч Ліги чемпіонів: УЄФА може ухвалити несподіване рішення щодо "Олімпійського"
Київський НСК "Олімпійський" може стати одним із стадіонів для проведення єврокубкових матчів після пандемії коронавірусу.
"Олімпійський" внесений до реєстру запасних стадіонів УЄФА для Ліги чемпіонів і Ліги Європи, і якщо Україна вийде з карантину раніше, ніж інші країни, та зможе проводити футбольні матчі, УЄФА може використовувати Київ як одну з локацій для догравання єврокубків.
"У перспективі" Олімпійський "може прийняти матчі єврокубків команд з інших країн. УЄФА включив наш стадіон до переліку запасних і допоміжних майданчиків для Ліги чемпіонів і Ліги Європи. І якщо Україна, грубо кажучи, вийде з карантину раніше за інші країни та буде в змозі проводити матчі, УЄФА може проводити матчі на "Олімпійському", – розповів в коментарі OBOZREVATEL заступник ген. директора НСК Віктор Анісімов.
"У цьому світлі ми не можемо просто так залишити стадіон без підтримки в належному стані та сказати УЄФА, мовляв," вибачте та викресліть нас зі списку" (все ж це престиж і репутація не тільки НСК, а й України в цілому). Тому ми працюємо, стежимо за оптимальним станом арени та можемо провести футбольний матч хоч завтра", – говорить Анісімов.
Також Віктор Анісімов розповів про нинішній фінансовий стан НСК і поділився очікуваннями від найближчого майбутнього.
"Звичайно, від простою на карантині страждає й "Олімпійський". Стадіон не утримується за рахунок держ. бюджету (хоча така можливість передбачена указом президента). Але ми завжди справлялися своїми силами, щоб не напружувати державу, діючи як госп. розрахункове комерційне підприємство – заробляємо гроші, за які потім живемо (це й утримання колективу, й забезпечення діяльності всіх ультрасучасних систем)", – сказав функціонер.
"Але на сьогоднішній день "Олімпійський" теж, можна сказати, "влип". Напевно, будемо звертатися до держави з проханням про підтримку. Адже різні спортивні та розважальні заходи будуть в кращому випадку тільки восени (може в серпні хіба), а багато заходів взагалі переносяться на більш пізній термін або навіть на 2021 рік. В результаті зараз ми не можемо проводити ніяких заходів і потрапили в погане становище, як і багато інших суб'єкти підприємницької діяльності", – розповів один з керівників стадіону.
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"Доходів немає ніяких, але витрати залишаються навіть у такий період. Стадіон потрібно підтримувати в належному стані. Це мінімум системи з серверами, що стежать за полем, забезпечують охорону території та інше. Звичайно, люди в основному працюють віддалено, але технічні служби залишаються в строю і підтримують "Олімпійський", – підсумував Анісімов.
Ліга чемпіонів та Ліга Європи були перервані УЄФА в березні через розпалювання пандемії коронавірусу. ЛЧ зупинена на стадії 1/8 фіналу (зіграно тільки 3/4 етапу), як і ЛЄ (проведені тільки перші матчі стадії). Однією з найсвіжіших ідей УЄФА щодо догравання єврокубків є проведення турнірів в стислі терміни в липні-серпні.
НСК "Олімпійський" регулярно приймає матчі ЛЧ і ЛЄ, будучи домашньою ареною для київського "Динамо". Також стадіон приймав фінал Ліги чемпіонів в сезоні 2017/18.
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів був визнаний в Європі "коронавірусною бомбою".