Топ-клуб Європи відкрив свою першу академію в Україні

"Бенфіка" в останні дні буквально викликає фурор в дитячому футболі України - лісабонський клуб 6 квітня відкрив свою академію неподалік Києва.

Футбольна академія "Бенфіка" в Україні стала першою від клубу не лише в нашій країні, а й на всьому пострадянському просторі. Академія базується поряд з Києвом, в Обухівському районі (біля с. Підгірці). Португальці облаштували школу для українських дітей на базі заміського комплексу Olympic Village, де маленькі футболісти будуть тренуватися на чотирьох полях (два штучних - в манежі) та матимуть найсучасніші умови. Все це взяв під своє "крило" досвідчений куратор з Португалії, який свого часу керував головною академією "Орлів" в Лісабоні, - Вітор Ештевао.

dynamo.kiev.ua

Варто зазначити, що українська філія "Бенфіки" отримала повноцінний статус "академія". В майбутньому це дозволить їй стати центром мережі шкіл "Бенфіки" в Україні, адже португальці планують розширювати своє представництво й в інших містах України. Поки ж київська академія стала 55-ю школою "Бенфіки" в 13-ти країнах світу.

Відкрити Футбольну академію "Бенфіка" в України з Португалії прибули комерційний директор лісабонців Бернарду Карвальо та справжня легенда "Орлів" - екс-капітан команди Луізао. До них також приєдналися відомі в минулому гравці київського "Динамо" - Олександр Шовковський, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем’яненко, Леонід Буряк, а Ігор Беланов привіз з собою показати дітлахам свій "Золотий м’яч".

dynamo.kiev.ua

facebook.com/benficaukraine

"Чим нас зацікавила саме Україна, а не, наприклад, Китай чи США? По-перше, там не настільки сильно розвинений футбол. По-друге, нам цікавий проект в Україні в комерційному плані. Якщо ми подивимося на рейтинг FIFA, то ті ж Китай та США перебувають в позиції нижче України" - пояснив мотивацію відкриття академії в Україні Бернарду Карвальо.

Зараз в академії в групах 4-х вікових категорій тренується вже більше 150-ти дітей з різних куточків України. З початком нового сезону восени команди академії "Бенфіки" будуть приймати участь в різних турнірах, як це роблять інші українські академії та ДЮСШ.

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

dynamo.kiev.ua

dynamo.kiev.ua

dynamo.kiev.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне дослідження центру CIES показало, що академія "Динамо" працює ефективніше за школи провідних клубів світу.

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