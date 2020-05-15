Тому що українець: ексфутболіст "Дніпра" Євген Бохашвілі згадав скандальну ситуацію в Латвії

Михайло Морозов Футбол 18:35, 15.05.2020 Оновлено: 00:33, 16.05.2020

Український нападник індонезійського футбольного клубу "ПСС Слеман" Євген Бохашвілі, який раніше виступав за "Дніпро", розповів, як зірвався його перехід у ФК "Рига".

"Поїхав до Латвії і було у мене дуже велике невезіння. Пройшов перегляд у ФК "Рига", і мені вже сказали, що будуть підписувати, і я зіткнувся з такими речами, коли нічого не залежить від футболіста. Виявилося, що президент клубу не зовсім позитивно ставиться до українців, а він думав, що я грузин. У мене ж прізвище Бохашвілі", – розповів футболіст в інтерв'ю виданню Football.ua.

Євген Бохашвілі
Football.ua

Він зазначив, що вже мав підписувати контракт і вирушати з командою на збори, але "його кинули" в останній момент.

"Коли пройшов перегляд і вони погодилися підписувати, то подзвонив агент і сказав, що клуб почав давати задню. Я не міг зрозуміти чому, адже добре зіграв у товариських матчах, показав себе. Тренер сказав, що влаштував його. Тоді збори мали бути в Дубаї, і у мене вже взяли паспорт, щоб оформлювати візу, але в останній момент мене кинули", – підсумував Бохашвілі.

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