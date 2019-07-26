"Тому і дебіл": легенда "Спартака" образив екстренера "Карпат"

Відомий у минулому футболіст "Спартака" Ігор Шалімов назвав головного тренера московського клубу Олега Кононова дебілом, через висловлювання про колишнього гравця "червоно-білих" Федора Черенкова.

Напередодні футболісти і головний тренер "Спартака" Олег Кононов вшанували пам'ять Черенкова на Троєкурівському кладовищі в Москві — 25 липня виповнилося 60 років від дня народження легендарного гравця.

Озвучуючи біля могили промову, Кононов привітав померлого з днем народження: "Вітаю Федора з 60-річчям. Усіх його друзів, уболівальників "Спартака". Всі ми знаємо, яким гравцем і якою людиною він був. Рідкість, коли поєднується і простота душевна, і розум, і інтелект. Таких гравців — одиниці".

Олег Кононов Пресслужба "Арсеналу" (Тула)

У відповідь Шалімов написав у себе в Instagram: "Звісно, можна привітати Черенкова з днем народження і ювілеєм. Що "Спартак" хоче досягти з цим дебілом?! Коли людина померла, земля їй пухом і вічна пам'ять, а не з днем народження. Тому і дебіл. "Спартаку" успіху".

Варто заззначити, що Олег Кононов у минулому довгий час працював в Україні, тренуючи "Карпати" і "Севастополь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матч чемпіонату Росії "Ростов" — "Спартак" завершився масовою бійкою: з'явилися подробиці розправи над уболівальниками "Спартака".

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