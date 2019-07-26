Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Тому і дебіл": легенда "Спартака" образив екстренера "Карпат"

4.1т Читати матеріал російською

Відомий у минулому футболіст "Спартака" Ігор Шалімов назвав головного тренера московського клубу Олега Кононова дебілом, через висловлювання про колишнього гравця "червоно-білих" Федора Черенкова.

Напередодні футболісти і головний тренер "Спартака" Олег Кононов вшанували пам'ять Черенкова на Троєкурівському кладовищі в Москві — 25 липня виповнилося 60 років від дня народження легендарного гравця.

Новини
"VAR не доїхала": чемпіонат Росії з футболу розпочався з ганьби

Озвучуючи біля могили промову, Кононов привітав померлого з днем народження: "Вітаю Федора з 60-річчям. Усіх його друзів, уболівальників "Спартака". Всі ми знаємо, яким гравцем і якою людиною він був. Рідкість, коли поєднується і простота душевна, і розум, і інтелект. Таких гравців — одиниці".

Олег Кононов

Олег Кононов

Пресслужба "Арсеналу" (Тула)

У відповідь Шалімов написав у себе в Instagram: "Звісно, можна привітати Черенкова з днем народження і ювілеєм. Що "Спартак" хоче досягти з цим дебілом?! Коли людина померла, земля їй пухом і вічна пам'ять, а не з днем народження. Тому і дебіл. "Спартаку" успіху".

Варто заззначити, що Олег Кононов у минулому довгий час працював в Україні, тренуючи "Карпати" і "Севастополь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матч чемпіонату Росії "Ростов" — "Спартак" завершився масовою бійкою: з'явилися подробиці розправи над уболівальниками "Спартака".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олег Кононов
Місце
Росія Москва
Тег
Спартак Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lewis Margaret
Lewis Margaret
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку дохxоду щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel