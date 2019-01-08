Томос для України порівняли з футболом

Український священик Іван Сидор, який у 2013 році повідомив киянам про штурм Майдану, порівняв отримання Томосу про автокефалію ПЦУ з українським футболом.

Отець Іван Сидор факти

"До кінця стримував емоції, тому що розумів, що можна радіти, а в кінці може бути не так, як ти плануєш. Я іноді порівнюю це з українським футболом. Коли ми вигравали 2:0, а за останні хвилини могли раптом програвати 2:3", – наводить слова Івана Сидора Tribuna.com із посиланням на ICTV.

Нагадаємо, що 11 грудня 2013 року Іван Сидор усю ніч бив на сполох, щоб сповістити про штурм "Беркута". А 15 грудня 2018-го – бив у дзвони святої Софії Київської, сповіщаючи про обрання канонічного предстоятеля Української православної церкви – митрополита Епіфанія.

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