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Томос для України порівняли з футболом

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Український священик Іван Сидор, який у 2013 році повідомив киянам про штурм Майдану, порівняв отримання Томосу про автокефалію ПЦУ з українським футболом.

Отець Іван Сидор

Отець Іван Сидор

факти

"До кінця стримував емоції, тому що розумів, що можна радіти, а в кінці може бути не так, як ти плануєш. Я іноді порівнюю це з українським футболом. Коли ми вигравали 2:0, а за останні хвилини могли раптом програвати 2:3", – наводить слова Івана Сидора Tribuna.com із посиланням на ICTV.

Нагадаємо, що 11 грудня 2013 року Іван Сидор усю ніч бив на сполох, щоб сповістити про штурм "Беркута". А 15 грудня 2018-го бив у дзвони святої Софії Київської, сповіщаючи про обрання канонічного предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
Томос
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Ш. Олег
Ш. Олег
Штани подертi, дупа гола, а Сидор грає у футбола… :)
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