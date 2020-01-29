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29 січня • оновлено в 20:29
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Титулований клуб відмовився купувати Соля у "Динамо"

1.1т
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Семиразовий чемпіон Мексики "Пумас" відмовився купувати іспанського легіонера київського "Динамо" Франка Соля через високу ціну на футболіста – 4 млн доларів (3,6 млн євро).

франк Сіль

франк Сіль

ТСН

Головним тренером "Пумас" є іспанець Мічел Гонсалес і він хотів бачити у себе в команді 27-річного співвітчизника.

Замість Соля "Пумас" підписав іншого форварда – Хуана Дiненно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко підтримував варіант з придбанням Соля, і тепер змушений ставити його на ігри.

Навесні минулого року Сіль травмувався в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

У кінцівці першого тайму зустрічі Фран пішов в контактну боротьбу з футболістом суперника, і в падінні отримав коліном в плече.

Раніше Соль відверто розповів про свою адаптацію в клубі і поділився думками про перспективи столичної команди.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
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