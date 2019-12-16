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16 грудня • оновлено в 20:05
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"Тисну руку!" Зеленський відреагував на скандал із Зозулею

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Президент України Володимир Зеленський не залишився остронь від скандалу в Іспанії навколо Романа Зозулі, якого фанати "Райо Вальєкано" обізвали нацистом.

Глава держави підтримав співвітчизника, який відомий жорсткою позицією у питанні військової агресії Росії щодо України. Зеленський назвав Романа справжнім патріотом.

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"Романе Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав президент країни на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Роман Зозуля Володимир Зеленський
Тег
Альбасете
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
зря заигрывает с нациками...своим не станет..у Авакова надо поучиться, как с нациками надо обращаться...Мысленно пусть пожмет руку Сашку Билому
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Роман-настоящий патриот Украины,а кто ты,Зе?!
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Вот если бы МИД официально отправил ноту что фаны Альбасете воевали на стороне РФ и сепаратистов, как писал Обоз ещё вчера, я бы за ЗЕ ещё раз бы проголосовал, а так это туфта от обоза. Но лайкаю новость в целом.
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