"Тисну руку!" Зеленський відреагував на скандал із Зозулею

Президент України Володимир Зеленський не залишився остронь від скандалу в Іспанії навколо Романа Зозулі, якого фанати "Райо Вальєкано" обізвали нацистом.
Глава держави підтримав співвітчизника, який відомий жорсткою позицією у питанні військової агресії Росії щодо України. Зеленський назвав Романа справжнім патріотом.
Роман Зозуля, тобі підтрімує НЕ лишь твоя команда, тобі підтрімує вся Україна!- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 грудня 2019 р
Ті НЕ только класний футболіст, ти Справжній патріот, Який любити свою країну та допомагає нашим військовім.
Ми з тобою! Тісно руку!
💪💪💪
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UwuQKVqXu5
"Романе Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав президент країни на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі речівки на адресу Зозулі, що призвело до зупинки поєдинку мадридської команди з "Альбасете".
Іспанська Ла Ліга оперативно відреагувала на скандал, підтримавши рішення про зупинку гри та засудивши ультрас "Райо".
Сам Зозуля виступив з різкою відповіддю на адресу фанатів мадридців.
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