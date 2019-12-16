"Тисну руку!" Зеленський відреагував на скандал із Зозулею

Президент України Володимир Зеленський не залишився остронь від скандалу в Іспанії навколо Романа Зозулі, якого фанати "Райо Вальєкано" обізвали нацистом.

Глава держави підтримав співвітчизника, який відомий жорсткою позицією у питанні військової агресії Росії щодо України. Зеленський назвав Романа справжнім патріотом.

Роман Зозуля, тобі підтрімує НЕ лишь твоя команда, тобі підтрімує вся Україна!



Ті НЕ только класний футболіст, ти Справжній патріот, Який любити свою країну та допомагає нашим військовім.



Ми з тобою! Тісно руку!



💪💪💪

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UwuQKVqXu5 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 грудня 2019 р

"Романе Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав президент країни на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі речівки на адресу Зозулі, що призвело до зупинки поєдинку мадридської команди з "Альбасете".

Іспанська Ла Ліга оперативно відреагувала на скандал, підтримавши рішення про зупинку гри та засудивши ультрас "Райо".

Сам Зозуля виступив з різкою відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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