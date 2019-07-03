Тимощука хочуть заарештувати: що відбувається та чого очікувати

Нефутбольна історія Анатолія Тимощука дуже відрізняється від його футбольної кар'єри. Якщо на полі у екс-футболіста ряд великих досягнень, то в сімейному житті - суцільний драматизм і негатив.

Ще з першої половини 2010-х (точну дату визначити фактично неможливо) Тимощук не живе зі своєю сім'єю, почавши розлучний процес зі дружиною Надією (дівоче прізвище - Навроцька). Процес уже кілька років мляво протікає в судових інстанціях України та Німеччини, але недавно Навроцька дала новий "залп" - за словами Надії, влада Німеччини завели на Тимощука дві кримінальних справи (за статтями "шахрайство" і "несплата аліментів"). І далі, в разі появи Анатолія в Німеччині, українця чекають великі неприємності.

OBOZREVATEL відновлює весь ланцюжок, який привів Тимощука до такого стану речей, і прогнозує подальший розвиток історії, де до фіналу ще дуже далеко.

З чого все почалося?

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька прожили в шлюбі близько 15-ти років, маючи двох дочок (діти з'явилися у подружжя під час гри Тимощука в німецькій "Баварії"). Але в 2014-2015 рр. стала з'являтися інформація, що подружжя більше не живе разом та має намір розлучитися.

Втім, за словами Надії, Анатолій постійно бреше про терміни їх розставання з метою уникнути поділу майна та фінансових активів. Тимощук стверджує на судових засіданнях, що пара не живе разом з 2013-го. Хоча сама Навроцька розповідає, що ще в 2015-му разом з дітьми більшу постійно була з Анатолієм у Санкт-Петербурзі під час його гри за "Зеніт", але жила на два будинки (другий - в Німеччині).

Анатолій Тимощук в ролі одного з тренерів "Зеніту"

Тому в будь-якому випадку зрозуміло одне - в цій історії дуже багато брехні з метою особистої вигоди та затягування судового процесу.

Далі Навроцька стверджує, що Тимощук багато років до цього жив подвійним життям і мав коханку, росіянку Анастасію Климову. Своїм же дочкам футболіст практично не приділяє уваги, а також, за словами екс-дружини, всіма силами не бажає платити аліменти.

На сьогоднішній день Навроцька з дітьми проживають в Мюнхені, а Тимощук живе в Санкт-Петербурзі та працює в тренерському штабі місцевого "Зеніта".

Що привело до шаленого конфлікту?

В першу чергу, класичний сценарій - одна зі сторін явно бреше. Показовий приклад - розбіжність в датах спільного життя. Також свідоцтва і думки розходяться щодо грошей та декількох зустрічей Анатолія та Надії. Навроцька заявляє, що футболіст ховає свої статки в Росії та заперечує наявність майна та коштів, щоб не ділиться з екс-дружиною та дітьми. Тимощук ж колись заявив, що Навроцька крала у нього гроші.

Анатолій Тимощук з Надією Навроцькою та двома доньками Фото з особистого архіву Надії Навроцької

Також "подвійна гра" пішла в 2017 році, коли між Анатолієм і Надією нібито стався конфлікт з фізичним насильством. За словами Навроцької, після того, як Тимощук насідав на неї та в результаті штовхнув, футболіст сам зізнався німецькій поліції в скоєному і підписав протокол для прокуратури. Але пізніше стало відомо, що Тимощук з юристами відправився в німецький сімейний суд із заявою, що Надія сама накинулася на нього і душила...

Через тривале ведення справи в судових інстанціях двох країн - України та Німеччини, процес заплутався в справжній клубок. І поки цей "клубок" не в змозі розплутати навіть педантична німецька суднова система найвищого рівня. До того ж, сам Тимощук, за всіма даними, приїздить не на кожне засідання суду, проживаючи в іншій країні.

Причому тут "Зеніт" і Анастасія Климова?

В інтерв'ю Навроцької чимало посилань на Анастасію Климову, з якою пов'язують Тимощука. За словами дружини, саме з Климовою Анатолій вів таємне життя та навіть дарував їй та Надії однакові подарунки. Пізніше сформувалась версія про аферу - Климова "запудрила" Тимощуку голову та просто використовує українця для своєї особистої вигоди.

Анатолій дійсно був не раз помічений разом з Климовою і, за різною інформацією, спільно з нею володіє активами в Росії. І все б нічого, але Климова постійно фігурує в російських політичних колах (раніше - партія "Єдина Росія", пізніше - партія "Справедлива Росія"). Також Климова є близькою подругою дружини футболіста Андрія Аршавіна, яка свого часу потрапила в скандал з погрозами, представляючись працівником ФСБ.

Анатолій Тимощук разом з Анастасією Климовою та її дочкою на одному зі світських заходів

В цілому, не залишається сумнівів, що Климова - не просто підприємець і активна жінка, а фігура з певним політичним впливом, яка відмінно використовує коло спілкування в "Зеніті" і Санкт-Петербурзі. І мінімум кілька років вона представляє інтереси Анатолія Тимощука в судновому процесі з Навроцькою.

Чому німецький суд завів саме кримінальні справи?

Судовий процес розлучення Тимощуків триває кілька років і вже підкріплений низкою дій з боку обох сторін, в тому числі та відмовою Тимощука платити аліменти та сідає за стіл переговорів. До того ж, за словами Навроцької, їй вдалося довести ряд епізодів з неправдивими свідченнями Тимощука.

У сукупності це стало підставою для порушення німецькою прокуратурою двох справ кримінального характеру - за шахрайство та ухиляння від сплати аліментів. Так Тимощук в Німеччині поступово з героя "Баварії" початку 2010-х перетворюється в злочинця. Цілком ймовірно, що тепер при появі Анатолія на німецькій землі чекає безпосередня зустріч з поліцією та мінімум допит у двох справах.

Славні дні тріумфів Анатолія Тимощука в мюнхенській "Баварії" вже давно позаду

Хто реально правий, а хто - винен?

Свідоцтва та показання двох сторін в деяких випадках відрізняються настільки, що навіть німецькі слідчі та судді не можуть визначити істину. За словами Навроцької, Тимощук постійно бреше та разом зі своїм адвокатом вибудував цілу систему брехливих свідчень. Сам же Анатолій кілька разів відмовлявся предметно говорити про розлучення зі своєю дружиною, обмежуючись лише розмитими репліками.

Але в цілому ситуація виглядає не на користь Тимощука. Після завершення кар'єри футболіста Анатолій майже абстрагувався від України та зосередився на роботі в Росії. Екс-гравець практично не приїжджає до рідного Луцька, а Тимощуки-старші раніше самі літали до сина в гості, коли той ще грав в Казахстані за "Кайрат".

Анатолій Тимощук разом зі своїм батьком Олександром Івановичем перед фіналом Ліги чемпіонів 2015 Берліні www.ukrainefootball.net

Після цього була повна концентрація на роботі в "Зеніті", георгіївські стрічки на параді 9 травня, ведення бізнесу в Росії, а також повне зникнення з публічного простору України та будь-яких думок про війну на Донбасі. Звичайно, в Україні багато в чому теж абстрагувалися від осілого "по ту сторону" Тимощука. Але якщо той же Олександр Зінченко поки успішно балансує між статусом "зірка збірної України" і поїздками в Москву, то Тимощук повністю перебрався на російську "чашу вагів".

З огляду на зв'язок з Климовою (у якої також є дочка від першого шлюбу) і відсторонення від минулого життя, цілком зрозуміло поведінку Тимощука та щодо Навроцької з дітьми. Тим більше, якщо справа стосується поділу майна та фінансових активів, які за час футбольної кар'єри вищого рівня досягли дуже значних розмірів.

Останній матч Тимощука за збірну України - проти Польщі на Євро-2016

Чим все це скінчиться?

Новим затягуванням справи і, цілком ймовірно, безкарністю кого-небудь. Поки Тимощук живе і працює в Росії, ні влада в Німеччині, ні Навроцька не зможуть примусити його до реальних дій. Перебуваючи в Росії, Тимощук міцно засів за умовним "парканом" від будь-яких санкцій, а Німеччина навіть при бажанні не зможе зажадати від росіян сприяння залученню Тимощука до суднового процесу (Тимощука, який навіть не є громадянином Росії).

Так, в Німеччині Анатолія вже чекають дві кримінальних справи. Але екс-футболіста зараз нічого не зобов'язує з'являтися в цій країні, судовий процес ніяк не впливає на його роботу і життя в Росії, а при потребі юристи Тимощука напевно доб'ються в'їзду українця в Німеччину без затримання, лише зі співпрацею зі слідством. А це чергові судові засідання, розгляди та довгі юридичні тяжби.

Анатолій Тимощук під час медогляду в "Зеніті" fc-zenit.ru

Навіть якщо Навроцька не здаватиметься, цілком імовірний сценарій, коли ще кілька років (5 і більше) в цьому процесі не відбудеться зрушень, і німецьке законодавство не зможе допомогти їй у позовах до Тимощука. Справи поступово "зійдуть нанівець", Анатолій продовжить жити в Росії в своєму світі, а минуле особисте життя колись одного з кращих українських гравців буде повністю перекресленп як їм, так і самою Навроцькою.

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