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29 листопада • оновлено в 11:22
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ЗМІ: на Євро-2020 введуть революційні нововведення

7.4т
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На чемпіонаті Європи-2020 можуть бути введені обов'язкові тимчасові заміни для гравців, що мають підозру на струс мозку.

Як повідомляє агентство SkySports, подібна система вже діє в регбі. Спочатку лікарі проводять оцінку стану гравця на полі, а потім за його межами, якщо у нього спостерігаються певні симптоми.

Травмовані зможуть повертатися на поле

Травмовані зможуть повертатися на поле

Yahoo! Sports

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Поки травмований регбіст перебуває поза грою, на його місце виходить партнер по команді. Якщо стан спортсмена покращується, тренер може безперешкодно провести зворотню заміну.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) роздумує над впровадженням подібного нововведення і у футболі. Воно може запрацювати до старту Євро-2020.

Офіційне обговорення цієї теми почнеться у вівторок, 3 грудня, на щорічній зустрічі членів IFAB.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валлійська футбольна асоціація готова запропонувати свій стадіон для проведення матчів Євро-2020 у разі дискваліфікації арени у Санкт-Петербурзі.

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Тема
Євро-2020
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
По этому показателю вся кaцaпcкaя команда должна быть заменена. У всех кaцaпoв сотрясение мозга от рождения. Стоярожденные
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фил филька
фил филька
регби более контактный вид спорта. там это востребовано. может еще нокауты прилепите или руками забивать разрешите?
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