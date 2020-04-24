"Тільки уряд": Павелко зробив офіційну заяву про український футбол

Президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко заявив, що чемпіонат і Кубок України будуть обов'язково дограні, якщо цьому не завадить заборона уряду.

"Чемпіонат України та Кубок України мають бути дограні, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була і позиція Виконкому УЄФА, в онлайн-засіданні якого сьогодні взяв участь. Перешкодити завершенню чемпіонату УПЛ і розіграшу Кубка України може тільки продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань або непереборні економічні труднощі", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Андрій Павелко Football.ua

Він також повідомив, що наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА заплановано на 27 травня. На ньому всі національні асоціації повинні представити свої варіанти завершення внутрішніх турнірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розробив два варіанти завершення поточного сезону і прийняв офіційне рішення щодо початку нового.

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