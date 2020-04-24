Головна Новини
24 квітня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Тільки уряд": Павелко зробив офіційну заяву про український футбол

947
Читати матеріал російською

Президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко заявив, що чемпіонат і Кубок України будуть обов'язково дограні, якщо цьому не завадить заборона уряду.

"Чемпіонат України та Кубок України мають бути дограні, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була і позиція Виконкому УЄФА, в онлайн-засіданні якого сьогодні взяв участь. Перешкодити завершенню чемпіонату УПЛ і розіграшу Кубка України може тільки продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань або непереборні економічні труднощі", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Андрій Павелко

Андрій Павелко

Football.ua

Він також повідомив, що наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА заплановано на 27 травня. На ньому всі національні асоціації повинні представити свої варіанти завершення внутрішніх турнірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розробив два варіанти завершення поточного сезону і прийняв офіційне рішення щодо початку нового.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "ФФУ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
ФФУ
Особа
Андрій Павелко
Тег
УЄФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку