ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Тільки українською: запускається новий спортивний канал

2.2тЧитати матеріал російською

Ірландський телеканал Setanta Sport з 1 серпня розпочне мовлення в Україні, причому всі трансляції вестимуться виключно українською мовою.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Телекритика". Йдеться про старт мовлення в ОТТ-сервісах, тобто через інтернет. Телеканал хоче адаптуватися в Україні як іноземний мовник, що дозволить йому розвивати мовлення у кабельних та IPTV-мережах.

Новини
У Медведчука і Фірташа розставили всі крапки у питанні придбання телеканалу "Інтер"

Андрій Ярмоленко на чемпіонаті Англії

Андрій Ярмоленко на чемпіонаті Англії

Відомо, що одним із коментаторів на Setanta Sport стане Денис Босянок. Канал планує трансляції матчів англійської Прем'єр-ліги, Національної баскетбольної асоціації (НБА), Національної хокейної ліги (НХЛ), тенісних матчів і поєдинків Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Цікавою особливістю роботи каналу стане відсутність реклами під час трансляцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Інтер" зганьбився із показом бою українського боксера на Європейських іграх.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Чемпіонат АнгліїНБАНХЛUFC
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel