Тільки українською: запускається новий спортивний канал

Ірландський телеканал Setanta Sport з 1 серпня розпочне мовлення в Україні, причому всі трансляції вестимуться виключно українською мовою.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Телекритика". Йдеться про старт мовлення в ОТТ-сервісах, тобто через інтернет. Телеканал хоче адаптуватися в Україні як іноземний мовник, що дозволить йому розвивати мовлення у кабельних та IPTV-мережах.

Андрій Ярмоленко на чемпіонаті Англії

Відомо, що одним із коментаторів на Setanta Sport стане Денис Босянок. Канал планує трансляції матчів англійської Прем'єр-ліги, Національної баскетбольної асоціації (НБА), Національної хокейної ліги (НХЛ), тенісних матчів і поєдинків Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Цікавою особливістю роботи каналу стане відсутність реклами під час трансляцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Інтер" зганьбився із показом бою українського боксера на Європейських іграх.

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