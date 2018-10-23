"Ти ла*но!" Футболіста збірної Росії зацькували за ганебний вчинок

Футболіст московського "Спартака" Денис Глушаков піддався жорсткій обструкції із боку фанатів після свого посту в Instagram, присвяченого екс-головному тренеру команди Массімо Каррерi.

З італійським фахівцем, звільненим напередодні, Глушаков попрощався повідомленням: "Хочу подякувати Массімо Каррерi за чемпіонський сезон. Саме з цим тренером ми домоглися довгоочікуваного успіху в чемпіонаті. Упевнений, що у нього все буде добре!".

На таке лицемірство одразу відреагувала молодша донька Массімо — Мартіна. "Ти це серйозно?" — написала дівчина, натякаючи, що саме Глушаков усіма силами намагався позбутися від наставника.

Денис видалив коментар, що одразу помітили фанати, почавши висловлювати у неприємному тоні все, що думають про футболіста.

"Невдячні гравці злили тренера, який через 16 років привів їх до такого довгоочікуваного чемпіонства, нормальний адекватний тренер не буде садити капітана у дубль, значить, він цього заслужив", — пишуть користувачі.

Решта були категоричніші: "Денисе, ти л*йно!!!! Новий контракт у кишені і можеш ходити пішки, тварюки ви, що злили Массімо, земля кругла!", "Геть із команди разом із Комбаровим".

Нагадаємо, що Денис Глушаков і захисник "Спартака" Андрій Єщенко були виключені з основної команди за те, що підтримали лайками в Instagram відео, у якому міститься жорстка критика на адресу Каррери.