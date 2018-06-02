Терористи показали, як зараз виглядає "Донбас Арена"

На стадіоні "Донбас Арена", яку захопили терористи так званої Донецької народної республіки, відновили газон. Свіжі фотографії стадіону розмістив один з сайтів терористів.

"Весь газон стадіону займає площу близько 0,9 гектара. Відновлено близько 300 квадратних метрів газону, який вийшов з ладу. Зокрема, була проведена робота по заміні дерну - трав'яного покриву з кореневою системою. Його товщина становить чотири сантиметри", - заявив "технічний директор арени" Валерій Гаврилов.

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

Донбас Арена

"Донбас Арена" була відкрита влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій арена практично не функціонує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донеччани засмутився е через стан "Донбас Арени".