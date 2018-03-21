Терористи "ДНР" набирають футболістів в луганську "Зорю": фотофакт

В окупованому Луганську місцеві "функціонери" набирають юних футболістів в "Зорю". Бігборд з оголошенням розміщений на одному з перехресть "столиці ЛНР".
Крім того, подібні оголошення розміщені і в профільному паблік "Спортивна академія" Зоря "г. Луганск" в одній із соціальних мереж.
Бігборд в Луганську
Плакат в групі в соціальній мережі
Не так давно український футбольний клуб "Зоря" показав свіжі фотографії стадіону "Авангард", який команда покинула після початку російської окупації на Донбасі.
Нагадаємо, що раніше жителі Донецька опублікували в соцмережах сумні фотографії колись одного з кращих футбольних стадіонів Європи - "Донбас Арени".
Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "Обозреватель".