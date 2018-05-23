Терористи атакують Київ: експерт розкрив плани Кремля по фіналу Ліги чемпіонів

Інформацію про те, що терористи ІДІЛ планують влаштувати теракти в Києві під час проведення фіналу Ліги чемпіонів, швидше за все, поширили російські спецслужби.

Таку заяву з інтерв'ю "Апострофу" зробив військовий оглядач Юрій Карін, зазначивши, що "ініціатора цього інформаційного вкидання, як і багатьох інших, легко ідентифікувати за незграбністю виконання".

"Це суміжна держава, яка здійснює збройну агресію проти нашої країни і веде гібридну війну з рештою світу. Ще одна важлива деталь, на якій постійно проколюється кремлівська пропаганда: свого кінцевого споживача вона бачить темним і малограмотним істотою, сліпо вірить в будь-який марення, що доноситься з телевізора", - сказав Карін.

Він додав, що аудиторія російської пропаганди - ті з жителів Росії, які не можуть повірити в те, що в Україні, яка нібито знаходиться в занепаді, можливо проведення такого великого події як фінал Ліги чемпіонів.

"Ця аудиторія зрозуміла - російський ватник, що живе без газо- та водопроводу, але сліпо вірить в вибудувану російськими засобами пропаганди картину зруйнованої до фундаменту України. Країни, в якій апріорі неможливе проведення на високому рівні найголовнішого матчу самого рейтингового європейського футбольного клубного турніру. А прибула до столиці "бандерівської хунти" велика кількість уболівальників і високих гостей просто порве ватні стереотипи. Ну і напередодні став токсичним через його місця проведення ЧС-2018 з футболу як обійтися без феесбешного ІДІЛ? Тим більше в РФ, де влада звикла забивати голови населення інформаційними і реальними вибухами в стилі Каширського шосе", - розповів експерт.

Як писавOBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що терористи ІДІЛ готують різанину в Києві на фіналі Ліги чемпіонів. Вже були опубліковані відповідні плакати із закликами до "однодумців" у Європі.