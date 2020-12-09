Темношкірий ексгравець "Ліверпуля" заступився за суддю, через якого зупинили матч ЛЧ

Темношкірий ексфутболіст "Ліверпуля" Джон Барнс заступився за румуна Себястьяна Колцеску, який працював четвертим арбітром на зупиненому матчі Ліги чемпіонів ПСЖ – "Істанбул Башакшехір".

На свій сторінці в Twitter англієць ямайського походження написав, що не можна звинувачувати суддю в расизмі по відношенню до помічника головного тренера турецького клубу П'єра Вебо, оскільки він є єдиним темношкірим представником у його штабі. За словами ексфутболіста, Колцеску не міг інакше пояснити головному арбітру Овідіу Хацегану, кого йому слід вилучити.

"Погляньте на тренерський штаб "Істанбула" (одна темношкіра людина з восьми – Ред.). Одного з помічників потрібно вилучити, і четвертий арбітр повинен пояснити головному, кого з них. Скажіть мені хто-небудь, як ще суддя має описати цю людину, крім як "чорний", якщо він не знає їхніх імен, а номерів на одязі у них немає?" – задав Барнс питання користувачам соціальної мережі.

У наступних своїх повідомленнях він також підкреслив, що суддя використав румунське слово "Negru", яке в перекладі означає "чорний" і не є образливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які саме слова Колцеску призвели до зупинки матчу ЛЧ між ПСЖ та "Істанбулом".