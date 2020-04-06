"То температура, то гіпс": Мілевський розповів про проблеми Хачеріді в Білорусі

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів, що український захисник команди Євген Хачеріді мав проблеми зі здоров'ям, тому поки на поле не виходив.

"На тренуванні він зламав палець, наклали гіпс. Вже начебто все нормально. У нього то температура, то гіпс. Всі ми чекаємо його появи на полі і, сподіваюся, дочекаємося у свій час. Температура у нього була ще до всіх цих подій, не переживайте", – заявив Мілевський в ефірі програми "Великий футбол".

Євген Хачеріді, Артем Мілевський, Олександр Панков Динамо Київ від Шурика

Він також розповів, чим буде займатися вдома, якщо чемпіонат Білорусі все ж призупинять.

"Мілевський на карантині – домосід, який купить собі килимок і в найкращому випадку буде робити планку і прес, а потім валятися на дивані та дивитися серіали", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський назвав дивною ситуацію з коронавірусом в Білорусі.

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