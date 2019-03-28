"Тавро": в Англії поставили хрест на російських футболістах

Британський журналіст ESPN Джон Бредлі не вірить в те, що футболісти з Росії можуть заграти в Англії.

Футбольний коментатор, який часто працює на матчах Прем'єр-ліги Росії, заявив, що гравці з РФ рідко стають успішними за межами країни.

"Є багато молодих футболістів, особливо в ЦСКА. Але навряд чи хтось із них переїде до Англії в доступному для огляду майбутньому. Це ж чиста рулетка! На всіх російських футболістів тавро – в Європі знають, що вони не досягають успіху за межами рідної країни", - наводить слова Бредлі Спорт-Експрес.

Юрій Жирков в "Челсі"

Також британський журналіст згадав виступи росіянина Юрія Жиркова в лондонському "Челсі" в 2009/11 роках.

"Російських гравців завжди пов'язують з "Челсі", ха-ха! Хто ж стане новим Жирковим? Але так, тут навіть жарти недоречні – на лондонців накладено трансферний бан, так що поки цей варіант виключений", - зазначив Бредлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Роман Зобнін викликав бурхливу реакцію в мережі після того, як відверто висловився про нинішню ситуацію в його країні.

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