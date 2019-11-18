Танк, Косово, "русскій мір": репортаж з вирішального матчу України в Сербії

Коли календар відбору Євро-2020 визначив зустріч Сербії та України в останньому турі групи, цей матч відразу отримав гучний статус. Атмосфера бєлградської "Маракани", цікавий футбол Сербії, боротьба за путівку на Євро-2020 і гарячі сербські фанати з "русскім міром" в голові. Але в підсумку все вийшло навпаки – сірість листопадового Белграду, порожній стадіон, млява Сербія і зяючий напис "Газпром" на всю трибуну.

Лише одинокий танк біля стадіону "Райко Мітіч" начебто передавав "привіт" від белградських фанатів і їх настрій. Але самим сербським фанатам збірної довелося пробиратися на матч ледь не нишком і з іншого боку стадіону. Уболівальникам на цьому матчі були не раді...

OBOZREVATEL ділиться враженням від футбольного ефекту сербського світу і розповідає, чому матч Сербія – Україна був викинутий з "великої родини" футболу.

"Партнерство заради майбутнього"

Белград завжди славився одним з найспекотніших і "пекельних" дербі в Європі – "Гробарі" проти "Звіздарів", "Партизан" проти "Црвени Звезди", колись дербі всіх Балкан і зразок футбольних воєн. Навіть звичайні вболівальники мріяли просто потрапити на ці матчі, щоб відчути дух протистояння сторін, а фанатам – честь вступити в ряди ультрас і коли-небудь зійтися в бою з суперником. До слова, стадіони "Црвени" і "Партизана", незважаючи на всі масштаби Белграда, знаходяться на відстані в пару-трійку кварталів один від одного – епіцентр футбольного життя і фанатських баталій влаштований чудово.

Стадіон "Райко Мітіч"

Однак все це існує в паралельному світі від загального порядку речей, і офіційна Сербія (футбольний союз і держ. органи), як здалося, готові уникати цього якомога більше. Так, домовитися з Україною про взаємний "неприїзд" гостьових офіційних делегацій через напружені відносин на грунті відносин з Росією – це можна зрозуміти. Але в підсумку Сербський футбольний союз взагалі вирішив "стерилізувати" матч своєї збірної проти українців – у сербів не було навіть свого фан-сектора, ніяких банерів і навіть прапорів своєї країни (взагалі), а інтерес до матчу настільки зменшили, що на стадіон недільним днем (!) з 55 тис., що вміщають трибуни, прийшло тільки 4-5 тис. глядачів.

Це було незвично і навіть трохи не по собі – бачити повністю порожню легендарну фанатську трибуну "Деліє" (серб. – "північ"), дім місцевих ультрас на матчі "Црвени" і збірної. Стадіон був як "голий" без банерів і сербських прапорів. Єдиний прапор господарів, який демонстративно височів над стадіоном - прапор Сербії серед офіційних атрибутів матчу в ряду з прапорами учасників гри і УЄФА. Тут, до речі, вийшло дуже красиво – прапор України гордо майорів над величезним написом "Газпром". Той самий "Газпром" з Санкт-Петербурга, який в даному випадку є спонсором "Црвени Звезди".

Хоча сербські фанати не були б собою, не проникни на матч. Десь в середині першого тайму група ультрас з 25-30 чоловік дуже тихо зайшла на один з кутових секторів (стюарди дали слабину) і вивісила пару прапорів. А там вже і "Косово – Сербія", і "Друзі" (як символ "спільного братства" сербів з народами України і Росії), і ще парочка сербсько-російських лозунгів. І хоча у сербів на матч з Україною була умовна дискваліфікація через минулі заворушень на трибунах, ці дрібні провокації на трибунах УЄФА вже на хвилюють. Футбол же поза політикою...

Танк біля стадіону "Райко Мітіч", який свого часу під арену пригнали фанати

Втім, чого тут міркувати – Сербія все більше входить в зв'язок з Росією (в тому числі, і по своїй волі), що місцеві ультрас тут - повні "братушки" російських клубів. У футбольної Сербії ще з часів Югославії і СРСР склалося клубне братство "Црвена Звезда" - "Спартак" (Москва) і "Партизан" - ЦСКА (Москва). Ну а зараз серби багато в чому відкрито підтримують Росію, офіс "Газпрому" з величезною назвою височіє над половиною міста, а по всьому Белграду висять банера з переплетеними сербським і російським прапорами на тлі напису "Партнерство заради майбутнього". Хоча в той же час офіційна Сербія прагне вступити до Євросоюзу ...

Може здатися, що в Сербії зробили все можливе, щоб цей матч зі збірною був якомога менше цікавий пересічному вболівальнику

Белград хоч і зберіг в чудовому стані свій історичний центр і окремі пам'ятні місця, але поза центром місто веде боротьбу – соціалістичне минуле не відпускає міські квартали, коли навколо, як не крути, йде євроінтеграція. Хоча самі серби кидають багато сил на оновлення і забудову новими будівлями навколоцентральних районів (особливо по берегу річки Сава), але поки це виглядає дуже сумно. Та й весь лівий берег Сави поки явно застряг в кінці 90-х, початку 2000-х.

Так і сам матч Сербії та України явно випав з нинішньої реальності та пройшов особняком, як вирвані години з нинішнього потоку часу. Чистий стадіон, заборона на прапори і банери, відсутність офіційного фан-сектора та мізерний загальний інтерес до матчу. Може здатися, що в Сербії зробили все можливе, щоб цей матч зі збірною був якомога менше цікавий пересічному вболівальнику. Інакше 5 тис. вболівальників на центральній столичній арені на важливому матчі збірної недільним днем – це дуже дивно.

Напередодні матчу Сербія - Україна у стадіону бачилася тільки сербська символіка, і ні в якому разі - українська

Звичайно, Україні це по-своєму зіграло на руку, і в іншому випадку голу Бесєдіна на останній хвилині матчу могло і не бути. Але він був, і українці здобули таку важливу нічию, яку можна сміливо прирівняти до перемоги. Тепер ми вже не просто на Євро-2020, а й в першому кошику при жеребкуванні фінальної стадії. Ми пройшли це, і вийшли переможцями. Шкода тільки, що сербська "Маракана" майже не побачила цього тріумфу. А нашій збірній було б непогано пройти перевірку сербськими фанатами напередодні поїздки на Євро. Але що ж, іншим разом.

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