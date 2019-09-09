"Там у Росії..." Ексгравець "Динамо" зробив зізнання

Колишній футболіст київського "Динамо" Тарас Михалик, який довгий час захищав кольори московського "Локомотива", заявив, що багато росіян питали у нього про те, що відбувається в Україні.

Зокрема, досвідчений захисник розповів, що пояснював громадянам РФ про події на Майдані.

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Тарас Михалик ФК "Локомотив"

"Не хочу говорити різні речі типу "спорт поза політикою". Так повинно бути, але так не буває. Спорт все одно прив'язують до політики. Коли-небудь усе розповім. Там в Росії залишилися люди, які задавали питання, що там у нас. Треба було розповісти всім, що на Майдані була така ситуація, що накипіло людям", – наводить слова Михалика "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, полонений моряк Андрій Шевченко прибув на обмін у формі київського "Динамо".

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