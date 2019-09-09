"Там у Росії..." Ексгравець "Динамо" зробив зізнання

Колишній футболіст київського "Динамо" Тарас Михалик, який довгий час захищав кольори московського "Локомотива", заявив, що багато росіян питали у нього про те, що відбувається в Україні.
Зокрема, досвідчений захисник розповів, що пояснював громадянам РФ про події на Майдані.
Тарас Михалик
ФК "Локомотив"
"Не хочу говорити різні речі типу "спорт поза політикою". Так повинно бути, але так не буває. Спорт все одно прив'язують до політики. Коли-небудь усе розповім. Там в Росії залишилися люди, які задавали питання, що там у нас. Треба було розповісти всім, що на Майдані була така ситуація, що накипіло людям", – наводить слова Михалика "Динамоманія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, полонений моряк Андрій Шевченко прибув на обмін у формі київського "Динамо".
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