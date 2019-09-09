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10 вересня • оновлено в 06:29
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"Там у Росії..." Ексгравець "Динамо" зробив зізнання

10.2т Читати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" Тарас Михалик, який довгий час захищав кольори московського "Локомотива", заявив, що багато росіян питали у нього про те, що відбувається в Україні.

Зокрема, досвідчений захисник розповів, що пояснював громадянам РФ про події на Майдані.

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Тарас Михалик

Тарас Михалик

ФК "Локомотив"

"Не хочу говорити різні речі типу "спорт поза політикою". Так повинно бути, але так не буває. Спорт все одно прив'язують до політики. Коли-небудь усе розповім. Там в Росії залишилися люди, які задавали питання, що там у нас. Треба було розповісти всім, що на Майдані була така ситуація, що накипіло людям", – наводить слова Михалика "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, полонений моряк Андрій Шевченко прибув на обмін у формі київського "Динамо".

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Особа
Тарас Михалик
Тег
ФК Динамо Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
То, что произошло на майдане, навсегда поставило точку на возможности такого когда-либо в России.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно накипело, 5 ярдов вбухал госдеп)))))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Захаров Дмитрий, Задолбал ты, патефон задроченный.
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