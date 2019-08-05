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"Там багато Ракицьких": Маркевич присоромив українських футболістів у Росії, нагадавши про Донбас

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Легендарний футбольний тренер Мирон Маркевич засудив українських футболістів, які під час війни з Росією їдуть грати в команди з РФ.

За словами екс-наставника національної збірної, "Металіста" і "Дніпра", таким чином спортсмени проявляють неповагу до захисників України.

Kharkiv Today

Kharkiv Today

Мирон Маркевич

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"Я вже багато раз говорив, що часто був на Сході, і бачив, як наші люди там воюють і, на жаль, гинуть. Коли це все бачиш, по-іншому дивишся на життя. І такі футболісти спочатку про це повинні подумати, перш ніж туди їхати. Є багато інших країн. Але це їхні справи. Ракицький? На Сході багато таких Ракицький. На жаль, люди вже звикли до війни", – сказав Маркевич в інтерв'ю 5 каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мирон Маркевич назвав безглуздими прямі переговори з Росією щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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Особа
Мирон Маркевич
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