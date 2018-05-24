Таким ви його не бачили! "Олімпійський" напередодні фіналу Ліги чемпіонів: опубліковані соковиті фото

Київський НСК "Олімпійський" продовжує активну підготовку до фіналу Ліги чемпіонів, який пройде на головній арені країни в суботу, 26 травня. У боротьбі за трофей зійдуться мадридський "Реал" і "Ліверпуль". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

За три дні до однієї з головних подій в своїй історії "Олімпійський" практично на 100% готовий прийняти всіх футбольних фанатів і учасників матчу. На стадіоні вже провели брендинг конструкцій під фінальну гру. Символіка Ліги чемпіонів, мадридського "Реала" і "Ліверпуля" з'явилися всередині чаші арени і на її фасаді.

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OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися яскравими фото столичного стадіону.

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Facebook НСК "Олімпійський"

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка фіналу Ліги чемпіонів Дуа Липа, яка заспіває на церемонії відкриття, влаштувала шикарну фотосесію на НСК "Олімпійський" , чим викликала захват у фанатів.