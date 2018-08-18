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"Так, я росіянин": екс-футболіст збірної України зробив заяву

14.4тЧитати новину російською

Екс-футболіст Динамо і збірної України Олександр Алієв готовий виїхати виступати в Росію якщо там запропонують хороші умови.

"Якби зараз знову покликали грати в Росію, я б поїхав. А чому ні? Я - спортсмен, у мене є діти, яких треба годувати. Якщо мені там пропонують гарну зарплату, я буду там грати. Будь ласка, зробіть мені такі умови в Українi, і я залишуся. Це футбол. У мене є російський паспорт. Але я живу в Україні, я прийняв громадянство, я грав за збірну України, гімн співав, тримав руку на серце. У мене в Росії живуть батьки. I я завжди буду добре говорити і про Україну, і про Росію", - цитує Алієва sport.ua.

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Гравець обурюються, що його звинувачують в незнанні української мови.

"Те, що ці нездари кажуть, що я кацап... Так, я росіянин, я там народився, але я вже українець з 15 років, а мені зараз 33 роки. Більшу частину життя я прожив тут, і я нікуди не їду" , - підсумував українець.

Відзначимо, що Алієв є уродженцем російського Хабаровська. Під час виступів за махачкалінський "Анжи" Олександр відзначився фотографією з "георгіївською стрічкою" на грудях.

Особа
Олександр Алієв
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Моня
Моня
В демократических странах НИКТО не имеет право преследовать человека за его национальность и высказываемые им взгляды. Алиев поступает как настоящий мужчина.
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Якщо ти прожив в Україні стільки років і не знаєш української то ти або дібіл або...дібіл!
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Шарж Александр
Шарж Александр
Тупой алконавт как и все россияне..
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Шарж Александр, Ты бы шаржи на Пидра Ляксеича,да на "аватаров" накарябал,маляр заборный.
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Самарский Валера
Самарский Валера
Шарж Александр, потрох тебя бы не понял,да и статистика говорит о повальном алкоголизме в кастрюляндии.
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