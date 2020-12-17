Так "Шахтар" чемпіонство не завоює, – президент "Інгульця" про технічну поразку

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк назвав спланованим рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ присудити його команді технічну поразку в матчі 13-го туру УПЛ з "Шахтарем".

У коментарі виданню meta-ratings.com.ua, власник дебютанта української Прем'єр-ліги нагадав про слова "гірників", які ще за день до поєдинку заявили, що не братимуть у ньому участь. Він додав, що таким чином донецькому клубу не вдасться завоювати титул чемпіона України.

"Пояснюю ще раз: це рішення КДК було сплановано вже заздалегідь. Ще тоді було зрозуміло, що "Шахтар" не збирається грати в Кропивницькому. Багато питань, чому ще о восьмій вечора за день до матчу нам сказали, що "Шахтар" не гратиме. Дуже багато запитань. Навіщо таким способом "Шахтар" йде до чемпіонства? Так він його не завоює. Боженька все бачить. він все розставить по своїх місцях", – заявив Поворознюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інгульцю" присудили технічну поразку в матчі з "Шахтарем" в УПЛ, оскільки поле команди не було придатним для гри в футбол.