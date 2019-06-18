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"Так, Росія, але там хороша зарплата": Хачеріді виправдав Ракицького за перехід в "Зеніт"

1.5тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" Євген Хачеріді не бачить нічого поганого в переході Ярослава Ракицького в санкт-петербурзький "Зеніт".

На думку 31-річного футболіста, екс-захисник "Шахтаря" мав повне право прийняти пропозицію російського клубу.

"Я з ним особливо ніколи не спілкувався. Тільки в збірній. Але він, до речі, нормальний хлопець. З ним можна посміятися, усміхнутися. Вважаю, що перехід в "Зеніт" – це його право. А то я як послухав Федецького... Не знаю, яка у нього була ситуація в "Шахтарі", але "Зеніт" гідна команда. Там хороша зарплата. Так, там Росія, але для мене політика в стороні. Що робити, якщо у тебе одна пропозиція і вона від "Зеніту"? Я навряд чи б туди перейшов, якби був вибір. Наприклад, якби в Туреччині запропонували хороші умови", – сказав Хачеріді в інтерв'ю "Зе інтерв'юер", передає "Динамомания".

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Євген Хачеріді та Ярослав Ракицький

Євген Хачеріді та Ярослав Ракицький

zbirna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді відверто розповів про те, як показав російським ультрас щитки з прапором України на матчі Ліги чемпіонів. Футболіст відзначив, що керівництво ПАОКа, кольори якого він тоді захищав, мало намір його оштрафувати за цей вчинок.

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Особи
Євген ХачерідіЯрослав Ракицький
Теги
ФК ЗенітФК Шахтар
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