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12 грудня • оновлено в 20:21
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"На себе подивися": Тайсон влаштував розбiрки зi Степаненком

4.6т
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Капітан "Шахтаря" Тайсон різко відповів на критику від свого одноклубника Тараса Степаненка.

"Критикуйте то, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", – написав Тайсон у себе в Instagram-Сторіс.

"На себе подивися": Тайсон влаштував розбiрки зi Степаненком

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи матч з "Аталантою", півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко залишився незадоволений рівнем дисципліни певних гравців команди.

Зокрема футболіст збірної України зазначив, що "деякі відкидають м'ячі, вибивають, а потім не їдуть на важливу гру з "Зорею".

Тайсон 6 грудня в матчі 17-го туру УПЛ проти "Олімпіка" отримав жовту картку на 95-й хвилині за видкидку м'яча. Цей "гірчичник" став 4-м у сезоні, через що бразилець пропустить заключний матч осінньої частини чемпіонату проти "Зорі" через дискваліфікацію.

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Нагадаємо, що напередодні "гірники" з розгромним рахунком програв італійській "Аталанти" (0:3). Цей результат не дозволив українській команді продовжити виступ в Лігу чемпіонів і вона вилетіла в Лігу Європи.

У цій грі через безглузду помилку Тараса Степаненка був забитий третій м'яч ..

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Автор
Максим Богданов
Особи
Тайсон Тарас Степаненко
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Странно, что не заплакал
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