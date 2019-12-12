"На себе подивися": Тайсон влаштував розбiрки зi Степаненком

Капітан "Шахтаря" Тайсон різко відповів на критику від свого одноклубника Тараса Степаненка.

"Критикуйте то, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", – написав Тайсон у себе в Instagram-Сторіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи матч з "Аталантою", півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко залишився незадоволений рівнем дисципліни певних гравців команди.

Зокрема футболіст збірної України зазначив, що "деякі відкидають м'ячі, вибивають, а потім не їдуть на важливу гру з "Зорею".

Тайсон 6 грудня в матчі 17-го туру УПЛ проти "Олімпіка" отримав жовту картку на 95-й хвилині за видкидку м'яча. Цей "гірчичник" став 4-м у сезоні, через що бразилець пропустить заключний матч осінньої частини чемпіонату проти "Зорі" через дискваліфікацію.

Нагадаємо, що напередодні "гірники" з розгромним рахунком програв італійській "Аталанти" (0:3). Цей результат не дозволив українській команді продовжити виступ в Лігу чемпіонів і вона вилетіла в Лігу Європи.

У цій грі через безглузду помилку Тараса Степаненка був забитий третій м'яч ..

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