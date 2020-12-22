Тайсон домовився про контракт з новим клубом і йде з "Шахтаря" – ЗМІ

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон домовився з бразильським футбольним клубом "Інтернасьональ" про дворічний контракт, повідомляє UOL Esporte.

Як повідомляє видання, щоб переконати "Шахтар" попрощатися зі своїм лідером, "Інтер" готовий заплатити і надати "гірникам" першочергове право на купівлю будь-якого зі своїх основних гравців.

Після свят Тайсон повернеться в Україну і зустрінеться з керівництвом донецького клубу.

"Моє бажання – повернутися в "Інтернасіональ", але це залежить не тільки від мене, це залежить від переговорів, які у нас будуть. Мій менеджер і мій адвокат намагатимуться домовитися. Але у мене ще п'ять місяців в "Шахтарі", і в січні я повернуся, щоб дограти контракт. Я також збираюся все обговорити з людьми з "Шахтаря", щоб зрозуміти ситуацію з трансфером", – зазначив Тайсон.

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"У мене є пропозиції від інших команд, але пріоритетом завжди буде" Інтер ". У мене ще п'ять місяців в Україні, але я хочу повернутися до Бразилії", – додав він.

"Інтернасіональ" опублікував в своїх соціальних мережах фото Тайсона разом з Андреасом Д'Алессандро – капітаном бразильського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в різних ЗМІ з'явилася інформація, що "Шахтар" не відпустить Тайсона в зимове міжсезоння, незважаючи на те, бразилець не збирається продовжувати контракт, який закінчується влітку 2021 року.