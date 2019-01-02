Таємні радники: Шевченко розповів про керування збірною України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зробив несподіване зізнання про те, хто є його позаштатними радниками і до кого він може звернутися за допомогою у важку хвилину.

Андрій Шевченко

"Якщо говорити про футбольні речі, то у мене є чудові помічники. Той же Мауро Тассотті, з яким ми працюємо і дуже давно дружимо. Ті ж Карло Анчелотті і Паоло Мальдіні, з якими ми теж давно знайомі. Якщо мені треба дізнатися інформацію або по-товариськи попросити поради, то я завжди телефоную цим людям", — заявив наставник національної команди FootballHub.

Анчелотті і Шевченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оцінив результати жеребкування відбору чемпіонату Європи-2020. Урочиста церемонія відбулася у Дубліні, за підсумками якої у групу B до "синьо-жовтих" потрапили Португалія і Сербія.