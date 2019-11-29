Таблиця коефіцієнтів УЄФА: де перебуває Україна

Україна залишилася на десятому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками п'ятих турів єврокубків, але ще більше відстала від Нідерландів і підпускає до себе Туреччину.

Як повідомляє офіційний сайт телеканалів Футбол, донецький "Шахтар" став єдиним клубом, який приніс нашій країні очки в рейтингу національних асоціацій, здобувши нічию у виїзному матчі з "Манчестер Сіті". І "Динамо", й "Олександрія" свої поєдинки програли. За підсумками тижня Україна набрала всього 0,2 бала і тепер має в своєму активі 33,3.

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Наші сусіди по таблиці коефіцієнтів виступили більш вдало: Туреччина, що йде на 11-му місці, набрала 0,6 бала, а дев'яті Нідерланди – 0,8. Отже, турки підібралися до нас на 0,9 пункта, а голландці відірвалися на 1,65.

На перших рядках ситуація не змінилася: Іспанія впевнено лідирує, а англійці без проблем утримують другу позицію, Німеччина та Італія ведуть боротьбу за третє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" планує підписати чемпіона світу вже в січневе трансферне вікно.

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