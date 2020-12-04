Таблиця коефіцієнтів УЄФА: де Україна

Україна завдяки перемозі луганської "Зорі" над англійським "Лестером" у Лізі Європи наздогнала Шотландію в таблиці коефіцієнтом УЄФА.

Успіх команди Віктора Скрипника дозволив нашій асоціації додати до своєї скарбнички 0,4 бала (два очка за перемогу діляться на п'ятьукраїнських команд, які стартували в єврокубках в нинішньому сезоні). Таким чином зараз коефіцієнт України становить 31,100 бала.

У той же час Шотландія набрала 31,125. Напередодні "Рейнджерс" виграв у "Стандарда" (3:2) і отримав путівку до 1/16 фіналу ЛЄ. А ось "Селтік" програв "Мілану" (2:4) і завершить турнір в грудні.

Відзначимо, що 11-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА може дати пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів, якщо виникне вакансія, залишена для переможця попереднього сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Гента" Роман Яремчук відзначився голом у матчі Ліги Європи зі "Слованом".