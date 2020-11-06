Таблиця коефіцієнтів УЄФА: де Україна після половини матчів єврокубків

Україна займає 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після половини зіграних матчів у групових турнірах єврокубків.

Представники нашої країни – "Динамо" (Ліга чемпіонів), "Шахтар" (ЛЧ) і "Зоря" (Ліга Європи) – в дев'яти матчах здобули лише одну перемогу ("гірники" на виїзді обіграли "Реал" ). На минулому тижні всі українські клуби свої матчі програли і не принесли в нашу скарбничку жодного очка. Підопічні Луїша Каштру були розгромлені "Боруссією" М, а гравці Віктора Скрипника – грецьким АЕКом. Київська команда мінімально поступилася "Барселоні".

Як бачимо вище, нас випередила Шотландія та вийшла на 11-те місце, яке з великою ймовірністю дасть можливість чемпіону країни почати виступи відразу з групового етапу Ліги чемпіонів (так відбувалося в 9 з 10 останніх сезонів). Якщо ми залишимося на 12-й позиції або опустимося нижче, то переможець і срібний призер УПЛ будут стартувати в ЛЧ з кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет відзначився неймовірним виступом в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони". Його визнали найкращим гравцем поєдинку, а також запропонували включити до "Зал слави".