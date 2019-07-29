"Та це нормально!" Мілевський згадав, як прийшов без трусів на презентацію Блохіна

Колишній футболіст збірної України і київського "Динамо" Артем Мілевський згадав про епічний момент, коли прийшов на презентацію Олега Блохіна в халаті на голе тіло.

За словами нападника, через цю ситуацію виник неймовірний резонанс, який фактично привів до того, що Артем пішов зі столичного клубу.

"Чи був я в трусах? Ні. На голе тіло. Так це нормально у нас було! Халат надягали, піднімалися нагору, потім спускалися на перший поверх і там переодягалися. Я добіг до бази, швидко накинув цей халат і піднявся на ліфті. Заходжу, а там знімає ТВ. Причому наші ж знімали. Могли не викладати. Потім резонанс був", – розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу "Красава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський різко висловився про Україну через критику футболістів, які переходять в російські клуби.

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