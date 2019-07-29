Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Та це нормально!" Мілевський згадав, як прийшов без трусів на презентацію Блохіна

3.2т Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України і київського "Динамо" Артем Мілевський згадав про епічний момент, коли прийшов на презентацію Олега Блохіна в халаті на голе тіло.

За словами нападника, через цю ситуацію виник неймовірний резонанс, який фактично привів до того, що Артем пішов зі столичного клубу.

Новини
"Не знав, як виглядає": Мілевський розповів про секс з Канделакі

"Чи був я в трусах? Ні. На голе тіло. Так це нормально у нас було! Халат надягали, піднімалися нагору, потім спускалися на перший поверх і там переодягалися. Я добіг до бази, швидко накинув цей халат і піднявся на ліфті. Заходжу, а там знімає ТВ. Причому наші ж знімали. Могли не викладати. Потім резонанс був", – розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу "Красава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський різко висловився про Україну через критику футболістів, які переходять в російські клуби.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Олег Блохін Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel