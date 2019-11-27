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29 листопада • оновлено в 11:52
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"Домоглася": Алієв розповів, хто йому допоміг занапастити кар'єру

6.3т
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Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про те, як сімейні проблеми негативно відобразилися на його виступах на футбольному полі.

"Якщо у тебе вдома порядок, значить, у тебе на роботі буде порядок. У мене вдома порядку не було, пішло і на роботі. Звичайно, починав і трохи випивати, все це виходило, виходило. Почав вже не в основі грати, потім навіть у заявку не потрапляв, в оренду пішов. На цьому кар'єра закрита", – заявив Олександр в інтерв'ю програми ЖВЛ на 1+1.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

кадр з відео

Він також розповів, що його дружина усвідомлено намагалася перешкодити йому домогтися успіхів, і їй це вдалося.

"Дружина мені говорила: "Я тобі зроблю все, щоб зіпсувати твою кар'єру". Цього вона досягла", – додав Алієв.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв порівняв дві найсильніші українські команди – "Динамо" і "Шахтар".

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Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна Київ
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Плохому танцору...
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Врёт искренне - это клиника.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Отмазка так себе.
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