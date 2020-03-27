Відомі букмекерські контори з усього світу приймали ставки на неіснуючий матч між "Лозоваткою" з Дніпропетровської області і "Мелітопольської Черешнею" із Запорізької.

Як повідомляє видання Чемпіонат, ставки на нього приймали британський Ladbrokes, ірландський Paddy Power, австрійський Bwin та інші букмекерські контори.

На матч-привид "Лозуватка" - "Мелітопольська Черешня" приймалися ставки UA-Football

Глава комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Франческо Баранка оголосив про початок розслідування по цьому поєдинку.

"Не можу повірити в те, що вони провернули сьогодні. Поки не знаю, який постачальник даних передав гру в лінію букмекерам. Я миттєво зрозумів, що відбувається щось не те. І ми відразу почали розслідування в ФФУ. Ми шоковані. Вони думали , ми не дізнаємося? Я думаю, що у провайдерів будуть величезні проблеми після цього. Це шахрайство торкнулося всіх букмекерів світу", – заявив Бублик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Артем Багмет, який ніколи раніше не тримав в руках тенісну ракетку, взяв участь у кваліфікації турніру ITF і заробив кругленьку суму на ставках проти себе.

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